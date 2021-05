Libor Hudáček o Helvétoch: : Aj po debakli ich tipujem na medailu

Jediným slovenským hokejistom, ktorý v tomto ročníku pôsobil vo švajčiarskej lige, bol útočník Libor Hudáček (30). Hoci stihol kvôli zlomenine nohy v drese Lausanne odohrať iba štyri zápasy, denníku Nový Čas prezradil, čo očakáva od Helvétov v súboji s naším výberom. Dokonca prezradil, že aj po debakli 0:7 so Švédskom ich favorizuje na medailu!

Hudáčka práve nešťastné zranenie v drese Lausanne vyradilo z nominácie na svetový šampionát v lotyšskej Rige, ale výkony nášho tímu pozorne sleduje. „Pozerám pri televízii každý zápas a držím chalanom silno palce. Štart do turnaja mali parádny, je vidno, že sa urobila dobrá partia, a to je základ. Som v pravidelnom kontakte s bratom Julom, ale aj s ďalšími hráčmi,“ povedal na úvod pre Nový Čas Libor, ktorý sa vyjadril aj k najbližšiemu súboju nášho výberu.

„Keď som pred turnajom videl súpisku Švajčiarov, tak hneď som si povedal, že tento tím pôjde na medailu. A hoci teraz vybuchli so Švédskom, nič to na mojom názore nemení. Sú na tom výborne korčuliarsky, dobre bojujú, takže taký štýl, akým sa zatiaľ prezentujeme na MS aj my. Bude to isto rýchly a vyrovnaný zápas, v ktorom rozhodnú o víťazovi malé detaily. Ak získame v tomto stretnutí nejaké body, bude to výborné. Verím tomu, že po dlhých rokoch nám teraz postup do štvrťfinále neunikne,“ zaprognózoval si Libor Hudáček.