Pardavý varuje: Slovákov čaká jeden z najlepších tímov, aj napriek facke od Švédov

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na štvrtkový zápas MS proti Švajčiarsku (15.15 SELČ) s cieľom nadviazať na výsledky z úvodných troch duelov. Po nich sú s plným bodovým ziskom na čele A-skupiny, Švajčiari zaostávajú o tri body.

Slováci mali pred duelom s Helvétmi dvojdňové zápasové voľno. Ich súper nenadviazal na úvodné dve víťazstvá nad Českom (5:2) a Dánskom (1:0) a v utorňajšom dueli so Švédskom prehral vysoko 0:7. "Pozerali sme všetky zápasy Švajčiarov na MS. Aj keď dostali facku od Švédov, pre mňa sú jeden z najlepšie hrajúcich tímov, čo sa týka korčuľovania a forčekingu. Aj v zápase so Švédskom boli agresívni, rýchli, v tomto sa im musíme vyrovnať. Musíme korčulovať a byť dobrí v našom pásme, nerobiť chyby, vyrážať do protiútokov. Majú dobré presilovky, my sa v nich tiež chceme presadiť. Poviem ešte raz, že výsledok ich zápasu so Švédmi zďaleka neodzkadľuje ich silu," povedal pre TASR asistent trénera Ján Pardavý.



Po tesnom víťazstve nad Veľkou Británou (2:1) došlo v slovenskej zostave k viacerým zmenám. Proti Rusku absolvovali šampionátový debut štyria hráči, v bránke podal výborný výkon Július Hudáček. Zostavu na Švajčiarov môžu ovplyvniť aj zdravotné problémy útočníka Mariána Studeniča, ktorý v zápase s Ruskom dostal zásah pukom, a obrancu Mária Grmana, ktorý v spomínanom dueli nenastúpil.



"Uvidíme, čo prinesie tréning. Môžu nastať nejaké zmeny, ale uvidíme, nie je nič jasné. Verím, že Studenič bude v poriadku, uvidíme ako Grman. Aj podľa toho sa rozhodneme," dodal Pardavý.



Švajčiari boli v minulosti pomerne častý súper SR počas sezóny. Zatiaľ posledný vzájomný zápas na MS odohrali v roku 2018, keď v Dánsku zvíťazili hráči spod Álp 2:0. Bol to od MS 2012 prvý vzájomný duel na šampionáte. V strieborných Helsinkách pred deviatimi rokmi vyhrali Slováci 1:0 gólom Tomáša Tatara.