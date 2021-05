Tajomstvo kazašského úspechu na šampionáte odhalené! Z tribúny ich povzbudzuje tento fanúšik

Mnohí hokejoví fanúšikovia lámali nad Kazachstanom palicu skôr, než sa šampionát vôbec začal.

V doterajších dvoch stretnutiach, ktoré stihli zverenci Mikhailisa odohrať si prpísali dve výhry po predĺžení.. Aktuálne tak majú štyri body a sú na 3. (postupovej) priečke.Mnohí tomuto úkazu nedokázali prísť na kĺb. To sa podarilo až istému pánovi, ktorý na twitteri zverejnil fotku jednej z makiet, ktoré slúžia ako náhrada za neprítomnosť divákov na zápase.Nevedno, kto dal takúto maketu vyrobiť, no Kazachom to evidente počas zápasov pomáha.