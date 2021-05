Lyžiarska dôchodkyňa Lindsey Vonnová má nový objav: Aha, koho vymenila za hokejistu

Ďalší chlap po boku americkej lyžiarskej dôchodkyne! Lindsey Vonnovú (36) nachytali objektívy pred pár dňami v New Yorku, ako kráča ruka v ruke s novým mužom. Tým nie je nik iný ako španielsky herec a úspešný podnikateľ v oblasti liehovín Diego Osorio (35).

Lindsey sa tak posunula ďalej. Pred piatimi mesiacmi šokovala svet rozchodom s bývalým hokejistom NHL PK Subbanom, s ktorým strávila tri roky a bola s ním už zasnúbená. Vonnová sa posunula ďalej.

Ani Vonnová, ani Osorio, ktorý predtým randil o. i. aj s dcérou speváka Bona Jordan Hewsonovou, sa k stavu svojho vzťahu verejne nevyjadrili. Z lyžiarkinho okolia preniklo, že sa zatiaľ iba bavia a uvidia, kam to dospeje.

Osorio a manžel Chelsey Clintonovej Marc Mezvinski spoluzakladali newyorskú holdingovú spoločnosť na výrobu alkoholu Mezorio Spirits a je kreatívnym riaditeľom prémiového tequilového radu skupiny Lobos 1707, ktorej investorom je aj chýrny basketbalista Lebron James.

Lindsey, za slobodna Kildowová, bola predtým vydatá za lyžiarskeho trénera Thomasa Vonna, to bolo v r. 2007 až 2013. Potom žila takmer tri roky s Tigerom Woodsom a potom ďalšie tri roky so spomínanou hokejovou hviezdou. To sú však len jej dlhodobejšie vzťahy...