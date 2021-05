Útočník Róbert Lantoši dostal za hráča zápasu hodinky za 400 eur: Dúfam, že nebudú posledné!

Pekná cena! Organizátori tohtoročných majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige oceňujú po každom zápase top hráča z každého tímu. Tí si preberú atraktívnu cenu – športové švajčiarske hodinky značky Tissot v hodnote cca 400 eur.

Novému Času exkluzívne ukázal túto cenu útočník Róbert Lantoši (25), ktorý sa honoru dočkal po víťaznom súboji proti Veľkej Británii (2:1)!

Útočník slovenského tímu Róbert Lantoši v zápase proti outsiderovi A-skupiny Veľkej Británii prihral na prvý gól Hrivíka a následne strelil aj rozhodujúci zásah, čo mu vynieslo honor pre najlepšieho hráča nášho tímu.

„Bol to taký bonus, samozrejme, že ma to potešilo, ale dôležité bolo to, že sme zvíťazili,“ vyjadril sa pre Nový Čas Lantoši, ktorý dostal za individuálne ocenenie krásne športové hodinky.

Nie som hodinkový typ

„Sú naozaj nádherné, zospodu majú ešte aj vygravírovaný nápis IIHF 2021 Lotyšsko. Musím sa však priznať, že ja nie som veľmi hodinkový typ. Nosím ich na ruke iba príležitostne,“ pokračoval slovenský útočník.

Či si darček nechá na pamiatku, alebo hodinky poputujú niekomu z rodiny, to ešte nevie. „Nerozmýšľal som ešte nad tým, čo s nimi veru urobím. Uvidíme, mám do konca šampionátu dosť času, možno ešte nejaké aj získam a rozhodovanie bude o to ľahšie,“ dodal s úsmevom Lantoši.

Edícia pre hokejistov

Tieto hodinky sú limitovaná edícia v spolupráci s firmou Tissot pre Medzinárodnú hokejovú federáciu IIHF, ktorá organizuje majstrovstvá sveta. Ide o hodinky s bielym ciferníkom. Puzdro je z ušľachtilej ocele s lesklou povrchovou úpravou, ktoré je doplnené červeným silikónovým remienkom. Hodinkám dodáva dynamiku a športový výzor. Funkcie: tachymeter, chronograf, dátumovka a vodoodolnosť do 200 metrov. Ich cena je okolo 400 eur.