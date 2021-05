Lionel Messi rozhodol o svojej budúcnosti: Posledné dva roky na vrcholovej úrovni!

Odíde alebo zostane. Otázka, ktorou si svetový šport láme hlavu posledný rok. Messi sa po minuloročnom istom odchode napokon rozhodol na Camp Nou zostať a dodržať tak svoju zmluvu.

Tá je však už s uplynutím tejto sezóny neplatná. Podľa španielských médií sa však Lionel rozhodol predĺžiť s Barcelonou zmluvu o ďalšie dva roky. V hlavnom meste Katalánska by tak mal zotrvať do roku 2023, kedy sa pravdepodobne presunie do zámoria a špekuluje sa, že by to mohol byť práve klub Davida Backhama, Inter Miami.



Ešte pred definitívou sa hovorilo, že aj vzhľadom na Messiho platové podmienky by mohol zmeniť dres a zamieriť do PSG. Avšak aj napriek zotrvaniu bude musieť Messi v novej zmluve rátať s podstatne nižším platom, nakoľko sa Barcelona zmieta vo veľkých finančných ťažkostiach.