Keď na ihrisku nenecháte iba srdce, ale aj zub: Hráč Arsenalu ho márne hľadal ako ihlu v kope sena!

Arsenal sa po výhre nad Brightonom lúčil s uplynulou sezónou. Hráči sa napokon nedostali do pohárovej Európy.

Aj napriek trpkej výhre sa „The Gunners“ po zápase lúčili s jednou zo svojich opôr – Davidom Luizom, ktorému vypršal kontrakt a klub sa rozhodol nepredĺžiť s ním spoluprácu. Hráči sa spoločne lúčili v stredovom kruhu, keď to v tej chvíli prišlo.



Medzi hráčmi bol aj brazílsky stopér Gabriel. Ten sa radoval so svojimi spoluhráčmi, no v tom mu na trávu vypadol zub. Nevedno, či vypadnutie spôsobil nechcený náraz alebo úder, no spoluhráči sa tomu z chuti zasmiali.



Po tom, čo sa všetci odobrali do šatne. Gabriel spolu s členom realizačného tímu ho hľadali takmer všade, kde sa hráč pohyboval. Video ani jeho popis nám však neponúka informáciu, či svoj zub napokon našiel alebo si ho so sebou odniesla zúbková víla.