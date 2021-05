Ďalší šok na MS: Švédi prehrali aj s Bieloruskom!

MS v Lotyšsku plné prekvapení! Švédsko po Dánsku prehralo aj s Bieloruskom a stále nezískalo na šampionáte ani bod.

Švédski hokejisti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v "slovenskej" A-skupine MS v Rige. Po prehre s Dánmi (3:4) podľahli v nedeľu prekvapujúco aj Bielorusom 0:1 a stále čakajú na prvý bod. O jediný gól zápasu sa postaral na začiatku tretej tretiny German Nesterov. Bielorusov podržal brankár Danny Taylor, ktorý zneškodnil všetkých 32 striel favorita.



Švédi sa najbližšie stretnú v utorok o 19.15 SELČ so Švajčiarskom. Bielorusi, ktorí po prehre 2:5 so Slovenskom slávili v nedeľu prvý triumf na šampionáte, nastúpia už v pondelok v treťom zápase proti Česku (19.15).



A-skupina:

Švédsko - Bielorusko 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 41. Nesterov (Stefanovič, Lopačuk). Rozhodovali: Heikkinen, Vikman - Nikulainen (všetci Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



Švédsko: Reideborn – Tömmernes, Lundkvist, Pilut, Pudas, Dahlbeck, Lööv, Nygren – Rakell, Lundeström, Olofsson – Sörensen, Rasmussen, A. Kempe - M. Kempe, Wingerli, Friberg - Lindberg, Lindholm, Klingberg – Holmberg

Bielorusko: Taylor – Chenkeľ, Lisovec, Antonov, Znacharenko, Korobov, Bailen, Falkovskij, Jerjomenko – Šarangovič, Belevič, S. Kosticyn - Komarov, Drozd, Protas - Paré, Kodola, Platt – Stefanovič, Nesterov, Lopačuk



Švédi sa hodlali odčiniť zaváhanie s Dánskom (3:4), no od úvodu to nemali proti Bielorusom ľahké. Hneď na začiatku zápasu mali výhodu štvorminútovej presilovky po treste 2+2 min pre Šarangoviča, no nevyužili ju a po tomto momente akoby zneisteli. Napriek streleckej prevahe si najväčšiu šancu v 1. tretine vypracoval súper, v 8. min Stefanovič zakončoval prakticky do prázdnej bránky, v poslednej chvíli mu zblokoval strelu Lööv. Tieňom duelu bolo zranenie Lisovca, ktorý sa nešťastne pokĺzol, hlavou narazil na mantinel a zrejme ho ešte aj nešťastne zasiahla noha protihráča. Hra bola na dlhý čas prerušená, bieloruského obrancu napokon so zranením hlavy odniesli z ľadu na nosidlách. Švédi aj v ďalšom priebehu len s námahou prenikali pred súperovu bránku, strely z diaľky bez problémov likvidoval pozorný Taylor. Naopak, boli to koncentrovaní a dobre pripravení Bielorusi, ktorí mali čistejšie šance. Blízko ku gólu boli pri Parého strele, ktorá vypadla Reidebornovi, Komarov pálil v dobrej pozícii do bočnej siete a nebezpečný bol aj nájazd s bekhendovým zakočením Kodolu. A to ešte nevyužili krátku presilovku 5 na 3. Severania v závere druhej časti pridali, no Bielorusi hrali vzadu obetavo a ich kompaktná obrana veľa toho favoritovi nedovolila. Logickým vyústením obrazu hry bol gól Nesterova, ktorý na začiatku 3. tretiny vyťažil z výbornej prihrávky Stefanoviča. Švédi reagovali tlakom, skvele chytajúci Taylor však odolával, pri strele Piluta, ktorá orazítkovala hornú žŕdku, mal aj kus šťastia. Tréner Garpenlöv v závere stiahol z hry brankára, "tri korunky" v power play zovreli súpera, no k vážnejšiemu ohrozeniu ich už srdnato bojujúci Bielorusi nepustili.



tabuľka A-skupiny:

1. Rusko 2 2 0 0 0 11:4 6

2. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 7:3 6

3. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:2 3

4. Dánsko 1 1 0 0 0 4:3 3



5. Bielorusko 2 1 0 0 1 3:5 3

6. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0

7. Česko 2 0 0 0 2 5:9 0

8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:9 0