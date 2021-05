Ožratý mal konflikt so zákazníkmi a ledva stál na nohách: Anglickú hviezdu vyhodili z baru!

Hviezdny futbalista Ross Barkley (27) z Aston Villy v podguráženom stave ledva stál na nohách a dostal sa do konfliktu so zákazníkmi. Vyhodili ho z exkluzívneho baru!

Hviezdny anglický futbalista Ross Barkley (27) si vyrazil s priateľom do exkluzívneho baru v hoteli The May Fair v centre Londýna. Tento "trip" pre neho ale skončil predčasne a narobil si poriadnu hanbu.

Okolo 20. hodiny bol už poriadne "pod parou". Dostal sa do konfliktu s jedným zákazníkom a preto bol členom bezpečnostnej služby požiadaný, aby podnik opustil. Na chvíľu odišiel, potom sa aj s kamarátom vrátil.

Podľa očitých svedkov sa v jednom momente predklonil a zhruba stovka zákazníkov videla jeho žiarivo ružové spodné prádlo. Futbalista s platom 100-tisíc libier za týždeň údajne ledva stál na nohách.

„Prvýkrát som ho zbadal, ako sa s niekým hádal, ptoom sa to poriadne rozbehlo," hovoril o incidente jeden z očitýh svedkov pre The Sun.

„Rossovi zdvorilo povedali, aby odišiel. Ale oni sa vrátili, potkýnali sa okolo preplnených stolov a šomrali. Potom si ich všimli príslušníci bezpečnostnej služby a vyviedli ich do hlavného foyer."

„Hádali sa. Skoro prišlo k fyzickému stretu a vyhadzovač ich vytlačil z cesty. Niektoré taxíky ho potom odmietli vziať. Bolo to trápne."

„Šokujúce je, že profesionálny športovec a anglická hviezda sa môže takto správať na verejnosti. Mladí fanúšikovia vzhliadajú k hráčom ako on a naozaj nie je dobré správať sa tak hanebne."

Ross Barkley, ktorý je na hosťovaní v Aston Villa z londýnskej Chelsea, má už za sebou viac podobných trapasov.