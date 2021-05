Craig Ramsay avizuje proti Rusku zmeny v zostave

V zápase proti Veľkej Británii vyslali Slováci na bránku 43 striel, ale z gólu sa tešili ba dvakrát.

Zverenci Craiga Ramsaya (70) si napokon pripísali druhý triumf na hokejových MS v Rige, ale kormidelník Slovákov nebol spokojný s efektivitou. Možno aj preto urobí pred zápasom s Ruskom nejaké zmeny v zostave.



Jedna zmena zrejme príde aj na brankárskom poste, pretože zápas proti Britom nedohral pre zranenie v dolnej časti tela Branislav Konrád. "Je to problém. Cíti bolesť, nemôže stopercentne chytať. Pôjde na vyšetrenie a uvidí sa," uviedol Ramsay po nedeľnom zápase.



Na MS ešte nehrali obrancovia Martin Bučko a Michal Ivan a útočníci Miloš Kelemen, Dávid Buc a Adrián Holešinský. Kto z nich by mohol dostať v pondelok proti Rusom šancu, Ramsay nekonkretizoval: "Hráme tretí zápas za štyri dni, takže možno nejaké zmeny budú. Máme čerstvých hráčov, ktorí ešte nehrali, je to dobrá príležitosť poslať do zápasu niekoho z nich. Neviem ešte kto to bude, ale nejaké zmeny urobíme."

Tréner Slovákov tiež povedal, na čo si jeho zverenci musia dať v zápase proti favoritovi pozor: "Musíme si dať pozor na odrazené puky, pretože Rusi sú pred bránkou veľmi dôrazní a kreatívni, tlačia sa neustále do gólu. Musím ich dobre pokrývať a skúsime ich prekvapiť."



Slovenskí hokejisti však musia byť aj efektívnejší ako v zápase proti Veľkej Británii. Zo 43 striel prešli do siete iba pokusy Mareka Hrivíka a Róberta Lantošiho. "Mohli sme ich mať aj 50. Chcem tým povedať, že sme veľakrát vymýšľali a volili sme prihrávku namiesto strely. Musíme pracovať lepšie pred bránkou, po strele tam potrebujeme hráča na dorážku pred brankárom, ale aj hráča, ktorý je ďalej od bránky. Musíme byť jednoducho efektívnejší," povedal Ramsay.



Slovenský kouč potom pochválil hru prvej formácie Cehlárik-Hrivík-Lantoši, ktorá sa postarala o oba góly v dueli s Britmi a spolu so zápasom s Bieloruskom má na konte už 9 bodov. "Vyzerajú spolu veľmi dobre. Hrivík mimoriadne dobre číta hru, Cehlárik mal proti Britom osem či deväť streleckých pokusov, Lantoši ponúkal prihrávkami dobré šance. Ale ako som už povedal, pred bránkou musíme nejaké veci riešiť inak."