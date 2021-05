Horšie si vybrať nemohol: Vlamač dostal KO od hviezdy ťažkej váhy UFC

Trojka v rebríčku ťažkých váh UFC Derrick Lewis (36) sa pochválil na instagrame tým, že dal KO chlapovi, čo sa snažil vlámať do jeho auta.

Vlámať sa niekomu do auta nie je dobrý nápad. Špeciálne, keď si vyberiete auto hviezdy ťažkej váhy UFC.

Derrick Lewis (36) je nebezpečný chlapík. Je tretí v aktuálnom poradí ťažkých váh UFC. Len šampión Francis Ngannou a Stipe Miocic sú pred ním.

Na instagrame sa pochválil tým, že dal KO chlapovi, ktorý sa mu pokúsil vlámať do auta. Bol to skutočne nešťastný výber.

„Derrick Lewis mi povedal, že ráno zazrel chlapa, ako sa snaží dostať do jeho SUV. Knockoutoval ho. Polícia ho následne zaistila. Verím, že tu je správne dodať, že je v poriadku," informoval na sociálnej sieti twitter odborník venujúci sa MMA Ariel Helwani.

Na záberoch vidieť, ako polícia "nakladá" do auta páchateľa, ktorý má evidentne obviazanú hlavu.

„Sku*venec sa pokúsil vlámať do môjho auta. Vybral si správne/nesprávne auto, do ktorého sa vlámať. JE OK," informoval na instagrame Lewis o incidente.

Lewis tiež zverejnil fotografiu svojej päste, viditeľná je podliatina na jeho pästi, pravdepodobne z úderu. "Safisfakcia" a "je OK" - tieto nápisy priložil k fotke.

Lewis v novembri 2018 bojoval o titul v ťažkej váhe, no nestačil na Daniela Cormiera. Očakáva sa, že v najbližšom čase dostane ďalšiu titulovú možnosť.

Borec s prezývkou "The Black Beast", ktorý bol v minulosti vo väzení, má za sebou štvorzápasovú víťaznú sériu. Teda päť, ak počítame aj najnovšie KO vlamača.