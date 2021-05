Frustrovaný Šarangovič so vztýčeným prostredníkom k našej striedačke teraz prosí o odpustenie: Studenič okamžite reagoval!

Vstup do majstrovstiev sveta si bieloruskí hokejisti predstavovali proti Slovensku trochu inak. Už po úvodnej desaťminútovke boli zverenci Mikhaila Zakharova zrelí na uterák, keď prehrávali 0:3.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Frustrácia hráčov, ktorým pre politickú situáciu IIHF napokon odobralo možnosť spoluorganizovať šampionát sa prejavila takmer okamžite. Ešte v prvej tretine sa premotivovaný Komarov poriadne oprel do mladíka Nemca, za čo ho rozhodcovia poslali preč z ľadu na zvyšok zápasu.



IM FUCKING CRYING YEGOR SHOWS NO MERCY pic.twitter.com/mTNaUgB29l — Are the Giants good? (@GorillerGotShot) May 21, 2021

Bielorusi sa v zápase dostali aj k svojej hre, čo našim poriadne zdramatizovalo jednoznačný priebeh diania. V tretej tretine za stavu 2:4 sa po priestupku Ďalogu, ktorý hral so zlomenou hokejkou, ktorý Konráda v zápase už raz prekonal.Mohol sa tak stať spasiteľom svojho tímu a vdýchnuť mu reálnu šancu na zisk bodov. Strelu z nájazdu chcel mladík umiestniť podobne ako pri góle popod Konrádovu vyrážačku, čo si slovenský gólman tentokrát postrážil.



Toto gesto si však rozhodcovia evidentne nevšimli, keďže nemalo žiadnu dohru. Po tom, čo emócie vychladli sa Jegor svetu no najmä Slovensku ospravedlnil prostredníctvom sociálnej siete. "V dnešnej hre proti Slovensku moja frustrácia vyeskalovala do zahanbujúceho a nezodpovedného gesta voči ich striedačke. Neexistuje žiadne ospravedlnenie za to čo som urobil, je to trápne. Tento čin neodráža kto som ako hráč a človek. Sklamal som tím, trénerov a fanúšikov. Za moje konanie budem čeliť zodpovednosti. Chcem sa ospravedlniť slovenskému tímu," napísal Jegor.



Jeden zo zástupcov hráčov a zároveň Šarangovičov spoluhráč z New Jersey, Marián Studenič mu taktiež prostredníctvom sociálnej siete zanechal odkaz. "Poznám ťa lepšie než ktokoľvek iný. Ospravedlnenie prijaté. Mám ťa rád."