Zákerák Kadri má po likvidačnom faule na Faulka problém: Pozastavená činnosť a vyšetrovanie!

Oddelenie hráčskej bezpečnosti hokejovej NHL suspendovalo Nazema Kadriho z Colorada počas vyšetrovania jeho zákroku v stredajšom zápase play off so St. Louis. Kadri v tretej tretine zasiahol do hlavy Justina Faulka, ktorý duel nedohral. Útočník Avalanche dostal päťminútový trest plus do konca zápasu.



"Bol to veľmi nebezpečný hit," vyhlásil Faulkov spoluhráč Ryan O'Reilly. Kadri zostane mimo hry do vyriešenia prípadu, čaká ho vypočutie a hrozí mu trest na minimálne šesť zápasov. Informovala o tom agentúra AFP. Priťažiť mu môže fakt, že nejde o jeho prvé previnenie, pozastavenú činnosť mal aj vo vyraďovačkách 2018 a 2019 ešte ako hráč Toronta.