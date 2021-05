Víťazná zostava? Tréner Ramsay pracoval na tréningu s týmito formáciami!

Hoci sa Craig Ramsay nechal počuť, že základnú zostavu vypustí do sveta až v deň zápasu s Bieloruskom, z tréningovej haly sa na svetlo dostali už o čosi konkrétnejšie informácie.

Tie môžu čo to načrtnúť slovenskému fanúšikovi. Podľa informácií hokejportalu sa na dnešnom tréningu reprezentanti združovali vo formáciách, v akých by mohli vykorčuľovať aj do zajtrajšieho úvodného zápasu.



Hudáček (Konrád, Húska) - Gernát-Rosandič, Ďaloga-Nemec, Gachulinec-Kňažko, Jánošík-Grman, Ivan-Bučko - Cehlárik-Hrivík-Lantoši, Pospíšil-Krištof-Skalický, Studenič-Sukeľ-Liška, Faško-Rudáš-Roman-Holešinský, Slafkovský-Buc-Kelemen



Presilovková formácia trénovala v zložení: Gernát, Hrivík, Studenič, Lantoši a Cehlárik, ďalšiu tvoria Nemec, Krištof, Pospíšil, Skalický a Faško-Rudáš.