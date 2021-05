Lisa-Maria Gamsjägerová chce miestenku na OH: Z letušky opäť kajakárka!

Keď sa pri jej mene objaví slovíčko objav, zjavne sa na tom skvele baví. Lisa-Maria Gamsjägerová, ktorá sa v týchto dňoch snaží o olympijskú miestenku v ruskom meste Barnaul v západnej Sibíri, objavom nie je.

Lepšie na ňu sedí označenie návrat stratenej dcéry! Lizu, ako jej hovoria, sa v Barnaule prebojovala priamo do finále K1 na 200 m, a vie, že istotu Tokia získa iba vtedy, keď vyhrá aj finále.



Jej meno slovensky neznie. Narodila sa v Rakúsku, kde však žila len do dvoch rokov. Potom sa s mamou vrátila do Komárna, kde sa, samozrejme, dostala k vode. Síce nie takej, o akej snívala. Lisa-Maria snívala o vodnom slalome... Nakoniec sa našla v rýchlostnej kanoistike, ktorej sa oddala až tak, že odišla trénovať do Maďarska, kde patrí tento šport medzi „národné“.



Tam trénovala i chodila do školy, no po maturite urobila krok od kanoistiky. Makala na tom, aby sa stala letuškou. Keď však už mala všetky skúšky za sebou a istý flek, spoločnosť, ktorá ju v r. 2019 angažovala, prerušila lety a prepúšťala zamestnancov... Po tejto správe sa Lisa rozhodla vrátiť ku kanoistike. „Teraz mám na športovanie veľkú chuť,“ prezradila pre portál canoe.sk talentovaná kajakárka, ktorá má teraz pred sebou jediný cieľ: štart na olympiáde v Tokiu. Je dobré, že sa jej to môže zadariť nielen v kájednotke, ale aj v kádvojke s Marianou Petrušovou.