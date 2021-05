River Plate napísalo neuveriteľný príbeh: Dvanásť hráčov, žiadny brankár, no aj tak zvíťazili!

Trénerovi argentínskeho River Plate, Marcelovi Gallardovi hrozil pred začiatkom zápasu v Pohári osloboditeľov proti kolumbíjskemu Santa Fe poriadny prepadák. Z kádra mu pre koronavírus vypadlo až 20 hráčov!

River Plate neuspelo so žiadosťou o doplnenie kádra. Na zápas sa tak pozbieralo presne 12 zostávajúcich zdravých hráčov, no k dispozícii nebol žiadny náhradník. Aj to by sa ešte dalo prežiť, ak by medzi nakazenými neboli aj obaja brankári. Medzi tri žrde sa tak postavil záložník Enzo Perez.



River Plate viedlo v šiestej minúte už 2:0 a hráči tak preto pozvyšok zápasu iba zodpovedne bránili a snažili sa čo najviac pomôcť (ne)brankárovi Perezovi. Ten napokon predsa len inkasoval z hlavy záložníka Kevina Osoria. Perez do konca zápasu čelil ešte trom strelám, no o všetky sa postaral a jeho klub tak zvíťazil 2:1. V skupine sa tak posunuli na prvé miesto s deviatimi bodmi pred druhé Fluminese. Santa Fe je aktuálne posledné s dvomi bodmi.



Pandemická situácia v Argentíne je poslednou dobou v kritickom stave. Denne tam pribúdajú desiatky tisíc nakazených a zdravotníctvo je na hranici svojich možností. Na zlú situáciu tak evidentne doplatilo aj River Plate.