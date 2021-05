Jeden z najbizarnejších gólov, aký sme kedy videli! Obranca Tottenhamu chcel odvrátiť bežnú loptu. Aha, čo namiesto toho spravil!

Španielsky obranca v službách Tottenhamu Hotspur nebude na súboj anglickej Premier League proti Aston Villa spomínať v dobrom.

Po bežnom centri do šestnástky sa snažil odvrátiť loptu do bezpečia. Namiesto toho však zavesil do vlastnej siete. Brankár Hugo Lloris bol bez šance, nestihol na nečakanú hrozbu od spoluhráča reagovať včas.

Bezpochýb jeden z najbizarnejších vlastných gólov, aké sme videli.