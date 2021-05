Lov belasých na veľkú rybu: Záborský do Slovana?!

Bude to prestupová bomba leta? Hokejový Slovan, ako aj iné tímy v týchto dňoch podpisujú nových hráčov na budúcu sezónu Tipos extraligy.

Pre belasých bude o to výnimočná, že klub oslavuje storočnicu. Aj preto fanúšikovia očakávajú aspoň jednu poriadnu rybu do kádra. Denníku Nový Čas sa podarilo zistiť, že vedenie oslovilo skvelého útočníka Tomáša Záborského (33)!

Hokejový Slovan potrebuje získať do svojho kádra na novú sezónu ešte jedno zvučné meno do prvej formácie. Fanúšikovia netrpezlivo čakajú, koho sa vedeniu podarí zlanáriť a najradšej by boli, keby išlo o slovenského hráča. Nášmu denníku sa podarilo zistiť, že medzi adeptmi na belasý dres je aj bývalý reprezentant a jeden z našich najlepších európskych hráčov Tomáš Záborský.

„Môžem potvrdiť, že mám viacero ponúk a jedna z nich je aj z bratislavského Slovana. Zatiaľ som sa však nerozhodol, kde budem v kariére pokračovať,“ povedal pre Nový Čas Záborský, ktorý posledné dva ročníky strávil vo fínskom klube Saipa a nazbieral zhodne po 41 kanadských bodov. Podľa našich informácií majú o jeho služby záujem aj Trenčín, Michalovce či Košice, takže uvidíme, kto vyhrá bitku o Záborského, alebo napokon zakotví v inej európskej súťaži...

TOMÁŠ ZÁBORSKÝ

narodený: 14. novembra 1987 v Trenčíne

post: útočník

kluby: Trenčín, Hartford, Assät, Omsk, Ufa, IFK Helsinki, Brynäs, Tappara, Saipa

top úspechy: striebro vo fínskej i švédskej lige