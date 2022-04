Ann prišla o manžela Petra pred 22 rokmi: Objav v záhrade vdovu dojal k slzám

Nemohla uveriť vlastným očiam! Deväťdesiatročnú vdovu premohli emócie a spomienky na manžela, ktorého stratila pred 22 rokmi.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ann Kenrick prezradila, že jej manžel Peter bol známy tým, že strácal veci. Rovnaký osud postretol v roku 1987 aj jeho obrúčku. Nikto už nečakal, že po toľkých rokoch prsteň ešte uvidí, no stalo sa. Mama siedmich detí ho objavila v ich záhrade v anglickom meste Looe.

Syn Bob pre BBC uviedol, že jeho mama bola šťastím bez seba. Dôchodkyňa dodala, že bola v šoku a rovnako prekvapený by bol zaručene aj jej zosnulý manžel. "Vôbec to nevyzeralo ako snubný prsteň. Vyzeralo to ako špinavý kus ohýbaného kovu.Pozrel som sa na to a pomyslel som si, že to nemôže byť pravda," opísala nečakanú chvíľku Ann, ktorá má s obrúčkou už aj plány. "Dám ju opraviť a budem ju nosiť ako prívesok na náhrdelníku na pamiatku môjho manžela."