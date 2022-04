Kontroverzným manželstvom s 9 ženami nekončí, model z Brazílie chce zájsť ešte ďalej: Netradičný sen

Model z Brazílie sa vlani dostal do povedomia médií svojim kontroverzným manželstvom s 9 ženami. Išlo o protest proti monogamii.

Ako píše portál Daily Star, Arthuro Urso a jeho prvá manželka Luana Kazaki sú swingeri. Nezvyčajné manželstvo spečatili na ceremónii v kostole v São Paule vlani v novembri. Model chce však zájsť ešte ďalej. Po rozvode s jednou z manželiek si chce nájsť ďalšie dve partnerky.

Agathu už myšlienka polyamórie neláka. "Chcela ma mať len pre seba. Nedávalo to zmysel - musíme sa podeliť," prezradil model, ktorý na OnlyFans zarába takmer 67-tisíc eur. "Z rozchodu som bol smutný. Najviac ma však prekvapilo jej ospravedlnenie. Povedala, že jej chýba monogamný vzťah."

Napriek slovám o tom, že Agathu nechce nahradiť, jedným dychom dodáva, že sa plánuje oženiť s ďalšími dvoma ženami, aby si splnil sen a mal 10 manželiek. Model má ešte jedno prianie. "Mám len jednu dcéru. Ale chcel by som mať dieťa s každou z mojich manželiek." Na záver dodal, že každú so svojich žien miluje rovnako. "Myslím si, že by bolo nespravodlivé mať deti len s jednou alebo dvomi."