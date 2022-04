Podvodník ošklbal ženu o 187-tisíc eur: Pavučinu lží rozmotala vďaka detailu, polícia mala pri zadržaní šťastie

Podvodník ošklbal zamilovanú ženu cez sociálne siete o desaťtisíce eur. Spravodlivosti však bolo učinené za dosť a už sedí za mrežami.

Frank Adozi (32) používal na zoznamke meno „Mark McCarthy“. Polícia v Nottinghamshire uviedla, že Adozi si vymyslel príbeh o práci na ropnej plošine. Svojej obeti povedal, že si so sebou vzal nesprávnu kreditnú kartu, ale súrne si potrebuje požičať hotovosť na cestu domov a pre svoju dcéru.

Získal si jej dôveru a žena napokon vykonala 34 prevodov v celkovej hodnote 157 332 libier (vyše 187-tisíc eur). K prevodom došlo v priebehu dvoch mesiacov, obeť verila, že svoje peniaze dostane späť, aby ich mohla investovať do nového domu. Postupne začala odhaľovať jeho pavučinu klamstiev a v máji 2021 zavolala na políciu. To, že je Adozi podvodník si uvedomila, keď jej písal o lete s British Airways z Dubaja do Spojeného kráľovstva. Žena si skontrolovala lety a zistila, že medzi týmito dvoma destináciami nie sú žiadne pravidelné linky.

Adoziho zastavila policajná hliadka 6.januára 2022 počas jazdy autom. Potom ako skontrolovali jeho údaje, rovno muža zatkli. Vyšetrovanie neskôr odhalilo, že sa zameral na najmenej šesť ďalších žien, z ktorých štyri uviedli, že od nich vylákal peniaze. Adozi sa napokon k podvodu priznal a súd ho poslal za mreže na štyri roky. Nešlo o prvý trest, za podobné činy si už odsedel 4,5 roka.

Žena, ktorá prišla o viac ako 157 000 libier, uviedla, že sa s ním spoznala na zoznamovacej webovej stránke v januári 2021 – v jeho profile sa uvádzalo, že má 60 rokov a pochádza z Nottinghamu. "Tvrdil mi, že sa narodil v Austrálii a vyrastal v Spojených štátoch. V roku 2005 sa vraj presťahoval do Spojeného kráľovstva, aby bol so svojou manželkou Lisou, ktorá už zomrela," povedala vo svojej svedeckej výpovedi obeť. "Pripadal mi milý, skromný a skutočný."

Banka už vrátila žene približne polovicu sumy, o ktorú ju podvodník okradol.