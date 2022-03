Úplne ako zápletka z telenovely: Neuhádnete, za koho sa vydala žena po rozvode

Po šokujúcom momente na svadbe sa jej manželstvo po roku rozpadlo. Príbeh páru sa mnohým bude podobať na romantický film alebo dokonca telenovelu.

Plánovačka podujatí Desiree (32) vstúpila do manželstva v roku 2010. Medzi hosťami bol aj spoločný priateľ novomanželov Bryant White. Dokonca jej exmanželovi stál po boku ako svedok.

Američanka na svoj prvý svadobný deň nikdy nezabudne. "V deň svadby som vošla do obývačky. Mala som už spravené vlasy a oblečené svadobné šaty. Vtedy prišiel do domu mojich rodičov Bryant a úplne stuhol, len na mňa pozeral," zaspomínala si. Opýtala sa ho, čo sa deje. "Povedal, že vyzerám nádherne. Nikdy som nezažila, aby sa na mňa takto pozeral. Myslela som, že len chce byť milý," vtedy ešte netušila, aké tajomstvo v sebe mladík dusí.

Bryant sa opil a na hostine mal ako svedok predniesť prejav. "Pamätám si na prvý moment, keď som uvidel Desiree, zamiloval som sa do nej. Vedel som, že musí byť moja. Pomyslel som si, že je to tá najkrajšia osoba, akú som v živote videl," zaznelo z jeho úst. V sále to muselo zašumieť šokom, no Bryant pokračoval v rozprávaní. "Potom som zistil, že už má priateľa a z nás troch sa stali kamaráti. Milujem vás oboch. Gratulujem!" pokračoval vo svojom príhovore a nikto už prvej časti nevenoval veľkú pozornosť. Svedok to však myslel vážne a pri tanci sa Desiree spýtal, prečo mu nedala šancu.

Po rozhovore odišla zmätená nevesta a ukryla sa v izbe. "Išla som hore a pamätám si, že som zmätene sedela v šatách v hotelovej izbe. Rozmýšľala som, či som si to celé zle nevysvetlila, no už sme sa o tom nerozprávali." Neprešiel ani rok a Desiree a jej manžel sa rozviedli. Následkom čoho upadla do depresie. V najhorších časoch jej ponúkol pomocnú ruku práve Bryant.

Ich vzťah sa postupne rozvíjal a jedného dňa ju z ničoho nič pobozkal. Vytvorili pár a po prekvapivom tehotenstve sa v roku 2012 zosobášili. Po Sawyerovi (9) sa manželom narodili ešte ďalší traja synovia- Dash (6), Bo (3) a Dawson (2).