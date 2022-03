Osemnásobná mama klame vzhľadom! Na fotografiách ju od jej dcér takmer nerozlíšite

Ľudia jej často neveria, koľko má rokov, no po tejto fotografii zmiatla už naozaj každého.

Ako informuje denník Daily Star, Louise Young porodila už osem detí, no jej vzhľad tomu príliš nezodpovedá. Mama ôsmich krásnych dievčat pridáva na sociálne siete fotografie, ktorými často ohúri nejedného fanúšika. Najnovšie sa podelila o záber, na ktorom sa namiesto štýlových outfitov predviedla aj spolu s dcérami priamo v posilňovni, kde ukázali ich vyšportované postavy.

Ľudia ju často nevedia rozlíšiť od jej dcér, pričom niektorí si myslia, že je iba ďalšia zo sestier. Matka zo Škótska by pritom mala mať už približne 45 rokov, no vzhľadom či postavou by sa mohla vyrovnať aj jej vlastným deťom. Ľudia bývajú z jej mladistvého vzhľadu prekvapení ešte viac, keď zistia, že spolu s manželom majú až osem dcér, z ktorých tri sú už dokonca vydaté.

Aj keď Louise zdieľa väčšinu času tie najkrajšie chvíle z jej života, občas sa podelí aj o tú reálnu stránku, ako napríklad obrovskú kopu bielizne. Päť dcér má stále doma, čo jej občas dáva poriadne zabrať, preto ju fanúšikovia obdivujú aj hlavne pre jej pozitívnu energiu, ktorá je z nej neustále cítiť.