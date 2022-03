Rodinka premenila skoro 120-ročný kostol na svoj domov: Wau! Sledujte, ako vyzerá zvnútra

Mesiace tvrdenej driny priniesli vytúžené ovocie. Rodinka sa pustila do rekonštrukcie, na ktorú by nemal odvahu hocikto. Kúpili totiž kostol postavený v roku 1903.

Matt (38) a Kristen (39) Grayovci z Ohia hľadali nehnuteľnosť, odkiaľ by sa ich deťom ľahko dochádzalo do školy v Pleasant Hill. Manželom padol do oka miestny kostol. Po niekoľkých rokoch čakania ho nakoniec v decembri 2020 kúpili za 50 000 dolárov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Premenou miestneho kostola na rodinný dom pre svoju sedemčlennú rodinu strávili 5 mesiacov. No vyplatilo sa. Exteriér vymaľovali úplne načierno a v interiéri sa nachádzajú štyri spálne, tri kúpeľne a tri samostatné toalety. Nechýbajú ani dve pracovne, posilňovňa, hala, remeselná miestnosť, herňa, dve práčovne a dokonca aj dve televízne miestnosti.

Kristen je z rozhodnutia kúpiť kostol nadšená. "Nikdy sme nemali dom, kde by sme mohli všetci spolu variť v kuchyni, ale tu môžeme a máme to veľmi radi," prezradila. V kostole je toľko miesta, že majú dokonca vnútornú šmýkačku. "Deti sa vždy smejú, keď sa spúšťajú," dodala.

Hľadanie dokonalej nehnuteľnosti začalo v roku 2016. Manželia sa dopočuli, že kostol v Pleasant Hill bude na predaj. " Moja úžasne kreatívna, no trochu príliš kreatívna manželka Kristen prišla s týmto nápadom, ktorý bol v tom čase šialený," bonzoval Matt. Oslovili cirkev, no ich ponuku zamietli. Rodina sa zatiaľ presťahovala do domu, ktorý kúpili v aukcii, ale Kristen neprestala myslieť na kostol.

O 4 roky a dva domčeky neskôr oslovila cirkev Greyovcov a ponúkla im vysnívanú nehnuteľnosť. "Myslím si, že skutočne ocenili nápad a skutočnosť, že budova bude mať nový účel a nebude zbúraná, aby sa vytvorilo parkovisko, ako sa predtým navrhovalo," doplnil Matt.

Renovácia neprebiehala úplne podľa predstáv rodiny a prvý mesiac nemali funkčnú sprchu ani vaňu. Kúpať sa preto chodili k rodine alebo priateľom. Do svojho nového domova zakomponovali množstvo moderných prvkov, no využili aj pôvodné zariadenie kostola. Lavice teraz slúžia ako sedenie v jedálňach a miestnostiach určených na domácu výučbu. Krsteľnica sa razom zmenila na kuchynský drez.