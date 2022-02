Olivia vypátrala po dlhých rokoch svoju školskú lásku na Facebooku: Čo nasledovalo, vás chytí za srdce

Jedno rozhodnutie začalo písať prekrásny príbeh. Olivia sa zamilovala do Tama Maia, keď mali 14 a 16 rokov. Stretli sa na párty v roku 1995. Medzi tínedžermi preskočila iskra a pár tvorili tri roky. Vzťah sa im rozpadol po tom, ako sa Tam presťahoval kvôli štúdiu na univerzite v Georgii.

Rana z rozchodu sa zahodila a každý randil s inými ľuďmi, no neprestali na seba myslieť. Ako píše portál Metro, Olivia sa stihla vydať, no jej manželstvo stroskotalo v júni 2014. Žene skrsol v hlave nápad a na Facebooku vyhľadala svoju starú lásku. Napísala Tamovi a začali spolu komunikovať ako za starých čias. "Mali sme úžasný vzťah. Bola to tá správna osoba len v nesprávny čas. Keď sa moje manželstvo skončilo, oslovila som ho a okamžite sme sa začali rozprávať o všetkom," prezradila súkromná učiteľka (40). "Spýtala som sa ho, či nám chce dať ešte jednu šancu. Odpovedal, že áno. Ani neváhal." O tri mesiace neskôr sa muž presťahoval z Atlanty do Kalifornie, aby mohol byť s Oliviou.

Obaja cítili, že je to pravá láska. Veci sa dali rýchlo do pohybu. V apríli 2015 sa zasnúbili a ešte v ten istý rok v októbri mali svadbu. Už v januári 2016 sa stali rodičmi synčeka, ktorý dostal meno Alex. Od ich opätovného stretnutia je dvojica nerozlučná. "Malo to tak byť," uzavrela Olivia.