Clara (18) si žije svoj sen, pre mnohých je to však nočná mora: Zistíte, ako vyzerá jej deň, budete len krútiť hlavou

Tínedžerka sa označuje za žienku v domácnosti. Po dvoch týždňoch randenia sa totiž vydala za 20-ročného mladíka.

Clara Bell (18) o svojom živote natáča videá, ktoré zdieľa na sociálnej sieti TikTok. Prezradila v nich, že oboch živý jej manžel Trey, ktorý pracuje na 12-hodinových zmenách. "Keď pracujete od 9:00 do 21:00 a ona sa zobudí o 15:00 ide do TJ Maxx (americký obchodný reťazec, pozn.red.), urobí si make-up a potom sa sťažuje, že je unavená," podpichol Američanku partner.

Virálnou sa stala začiatkom tohto roka, keď svetu ukázala, ako vyzerá jej bežný deň. Zobudia ju tri mačky, keď Trey odchádza do práce. "Odchádza dosť skoro a ja usteliem postel... aspoň sa o to snažím, ale bol v nej Oswald," povedala vo videu. 18-ročné dievča sa potom oblečie, nalíči a ide nakúpiť veci do domu a potraviny. "Keď som sa vrátila, bola som z tých dvoch obchodov neskutočne unavená. Potrebovala som si oddýchnuť pri nealkoholickom víne a zdriemnuť si," pokračovala v rozprávaní. Vo videu ďalej priznáva, že si zapla televíziu a pospala si asi tri hodiny.

Po prebudení sa túlila s mačkami a potom pripravila pre seba a manžela niekoľko hamburgerov. Napokon ich však zjedla skôr, ako Trey prišiel domov. Hviezda TikToku, ktorá sa môže pochváliť 275 000 sledovateľmi, nepremárnila úplne celý deň a postarala sa aspoň o prádlo. "Moju pracovnú pozíciu môžem označiť aj ako TikTok manželka v domácnosti, pretože to je moja práca,"uzavrela.

Video vyvolalo búrlivú diskusiu v komentároch. Podľa niektorých si Američanka žije ako v sne, podľa iných ako v nočnej more. "Dokázala to. Žije sen nás všetkých," objavilo sa v jednom komentári. "Unaviť sa návštevou dvoch obchodov a potom odložiť špinavú bielizeň. Ty si kráľovná," pridal sa ďalší. Ľudia ju samozrejme aj kritizovali a označili za "lenivú". "Zobúdzam sa kedy chcem a môžem robiť, čo chcem. Ale možno je to pre vás nočná mora, netuším," reagovala Clara.