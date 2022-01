Už je to jasné: Zubári prezradili, prečo sa rozprávajú s pacientom počas zákrokov

Prečo sa s nami zubári rozprávajú aj počas zákrokov? Konečne poznáme odpoveď.

Táto otázka zaručene vŕta v hlave každému pacientovi. Užívateľovi Redditu s prezývkou helloitsme72 to nedalo a opýtal sa priamo zubárov. Internet opäť nesklamal a dočkali sme sa vysvetlenia.

"Nedávno som dokončil zubarinu. Na škole nás učili nadväzovať kontakt a takto si budovať vzťah s pacientom," stálo v jednom z komentárov.

"Rozprávame sa s vami, aby sme vás rozptýlili od myšlienok, že ste v nepohodlnej a zraniteľnej pozícii. Osobne kladiem väčšinou zatvorené otázky," pridal sa ďalší zubár.

"Závisí to od situácie. Tebe sa to možno nepáči, no pre iného pacienta to môže byť jediná forma útechy. Vždy som mal pocit, že zubári by mali absolvovať niekoľkoročné kurzy psychológie, kým sa pustia do tejto profesie," myslí si iný.

"Niekedy to urobím, keď potrebujem rozptýliť pacienta," priznal sa používateľ BusyBeeBen. Dodal, že keď ľudia zamrmlú odpoveď, sú frustrovaní z toho skomoleného zvuku a úplne zabudnú, že robí niečo, čo bolo ešte pred desiatimi sekundami otravné. "Ich návšteva je o niečo jednoduchšia, pretože ma majú za človeka, ktorý veľa rozpráva, a nie za toho, čo im ubližuje."

"Mnoho pacientov má tendenciu sústrediť sa na to, čo sa im odohráva v ústach. Kvôli tomu sa neuvoľnia, takže sa s nimi rozprávam a pýtam sa ich. Z času na čas sa zastavím, aby som ich nechal odpovedať na otázku, a potom sa vrátim do práce. Zistil som, že konverzácia pacientov rozptýli od zákroku," vysvetlil ďalší odborník.

"Otvorené otázky sú totálny omyl...Som si vedomá, že nevieš odpovedať, ale niekedy sa pošmyknem a položím ich... prepáč!" ospravedlnila sa užívateľka pacientom.

"Naučil som sa celkom dobre interpretovať to, čo moji pacienti hovoria. Navyše ma to rozosmieva," priznal sa používateľ AntiDentite16.

Niektoré ambulancie majú svojské riešenie na rozptýlenie pacientov. "Naša ambulancia má slúchadlá a vždy sa pacientov pýtame, či by si nechceli vypočuť hudbu. Ak sa s nimi potrebujeme porozprávať, jednoducho ich potľapkáme po pleci. Pacientovi to pomáha a nám to vôbec neprekáža."