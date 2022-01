Video mladej ženy má vyše milión pozretí: Tragický príbeh so šťastným koncom chytí za srdce aj vás

Príbeh, aký môže napísať len sám život. Mala len 19, keď zistila, že pod srdcom nosí bábätko. Osud si však pre ňu pripravil krutú ranu.

Mayci Neeley sa na TikToku podelila o tragický príbeh so šťastným koncom. Jej video si pozrelo 1,1 milióna sledovateľov. "V roku 2015 som zistila, že som tehotná. Mala som 19 rokov. Keď som si myslela, že to už nemôže byť horšie, môj priateľ zomrel. Bola som v 14.týždni tehotenstva," začala rozprávanie.

Mladík zomrel pri autonehode. Ako píše portál The Sun, pod tragédiu sa podpísalo používanie telefónu za volantom. Mayci vo videu prezradila, že priateľ v poslednej chvíľke písal jej. "Bolo to veľmi ťažké, ale zostala som silná pre svojho syna." Úprimne prehovorila aj o pocite viny, ktorý mala kvôli nehode. "Celé roky som sa obviňovala, aj keď to nebola moja vina. Keby som mohla vrátiť čas a zastaviť ho, spravila by som to," dodala. Za priznanie sa stala aj terčom kritiky. "Je to strašné, ale po*ralo sa to tým, že si mu písala," vyčítal jej jeden z komentujúcich. Dvojnásobná mama sa však bránila."Netušila som, že šoféruje, keď mi písal. Nemala som to odkiaľ vedieť. Predtým ako si urobíte závery a budete ma súdiť, mali by ste poznať celý príbeh."

Rok a pol po smrti priateľa sa život Mayci obrátil k lepšiemu. Napriek tomu, že nehľadala žiadny vzťah, si našla partnera. "Nemohla som si pomôcť a zamilovala som sa. Miloval ma a môjho synčeka prijal za svojho. Vzali sme sa a stala sa z nás rodina," pokračovala v rozprávaní mladá žena. Manželia sa rozhodli, že svoju rodinu rozšíria, no mali problémy s počatím. Vďaka umelému oplodneniu Mayci opäť otehotnela a o deväť mesiacov neskôr sa tešili z malej princeznej.

Video ukončila dvojnásobná mamička povzbudivým odkazom. "Sľubujem, že to bude lepšie." Príbeh Mayci chytil za srdcia mnohých užívateľov sociálnej siete. "Je mi veľmi ľúto tvojej straty, ale som taká šťastná, že si našla muža, ktorý miluje teba aj tvojho syna!! Gratulujem!" Ďalší napísal: "Poslal ti ho, pretože vedel, že si zaslúžiš byť bezpodmienečne milovaná."