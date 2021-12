Čo robiť, ak to cez sviatky preženiete s alkoholom? Vyskúšajte overené tipy od lekára

Ak sa chcete tento rok vyhnúť bolestivej "opici" cez vianočné sviatky alebo na Nový rok, môžete urobiť niekoľko vecí. Prečítajte si zoznam overených tipov.

Počas najkrajších sviatkov a následných osláv príchodu roku 2022 si mnoho Slovákov dopraje aj značné množstvo alkoholu. Všetka zábava a alkohol majú však aj škaredú dohru – opicu na druhý deň. Čo robiť, aby ste sa vyhli bolesti hlavy, nevoľnosti, závratom a dehydratácii?

Medzi alkoholickými nápojmi pite vodu

Začať môžete už večer. Doktor Ross Perry odporúča piť vodu medzi alkoholickými nápojmi. Pre Daily Star vysvetlil, že to „pomôže nielen s vašou opicou nasledujúci deň, ale urobí zázraky aj pre vaše zuby, pretože voda vypláchne všetok cukor a kyselinu, ktorá zostala v ústach“.

Doprajte si potraviny s obsahom draslíku

Po prežúrovanej noci plnej alkoholu odporúča lekár jesť potraviny obsahujúce draslík. Pitie alkoholu totiž blokuje produkciu hormónu, ktorý pomáha vášmu telu zadržiavať vodu.To vedie k dehydratácii a strate dôležitých elektrolytov. Aby ste tomu zabránili, doprajte si napríklad banán, pomaranč, marhule, grapefruit, žltý melón, listovú zeleninu, špenát, brokolicu alebo zemiaky. Pomôžu vám doplniť stratené elektrolyty a skôr sa budete cítiť lepšie.

Vitamín C

Toto je niečo, čo môžete urobiť deň pred aj po požití alkoholu. "Mať zdravú dávku vitamínu C v tele môže pomôcť predchádzať opicu alebo ju zmierni. Premýšľajte o začlenení zeleniny, ako je brokolica, ružičkový kel, karfiol, zelená a červená papriky do svojho jedálnička," doplnil doktor, ktorý odporúča piť aj čerstvo vytlačenú pomarančovú alebo paradajkovú šťavu.

Choďte na čerstvý vzduch

Určite sa vám nebude chcieť, no s opicou by ste sa mali ísť poprechádzať na čerstvého vzduchu.

Vyhnite sa nezdravým jedlám

Počas vianočných sviatkov sa to ľahšie povie ako urobí, no ak neodoláte sacharidom, môžete sa cítiť ešte horšie. „Namiesto toho siahnite po miske s ovocím alebo si dajte kašu s medom a banánom. Pomôže vám to doplniť niektoré živiny, ktorá vaše telo mohlo stratiť," vysvetlil lekár.