Ír behal celý mesiac po trasách v tvare mužskej pýchy: Dôvod, ktorý vás zahreje pri srdci

Shane Moore z Dublinu si každý rok v novembri nemôže nechať narásť fúzy, aby sa tak pripojil k hnutiu, ktoré podporuje prevenciu a liečbu rakoviny prostaty a semenníkov.

Pretože vraj vyzerá tak strašne, že by ho za to asi zavreli. Ale milovník behu z hlavnej írskej metropoly sa tento rok pripojil do inej akcie zvanej Dick Run. Teda každý deň bežal po trase, ktorá má tvar penisu. Svoj beh zaznamenával v aplikácii a zverejňoval. Moore vybehal v prepočte okolo 2000 eur na dobročinné účely. Teda pre organizáciu, ktorá sa zaoberá prevenciou a liečbou rakoviny prostaty a semenníkov.

„V marci som len tak zo srandy skúsil svoj bežecký okruh vytvarovať ako penis... A na Halloween mi napadlo, že by som si to zopakoval. A tak sa zrodil nápad podporiť tým charitu. Ide o zdravie mužov a prevenciu rakoviny semenníkov. Hovoril som si, že to bude zaujímavý spôsob, ako upozorniť na takú vážnu vec. Sám som mal v minulosti psychické problémy a chcel som ľuďom pomôcť spôsobom, ktorý zas taký vážny nie je,“ zveril sa Moore v rozhovore pre Dublin Live.

Jeho fanúšikovia mohli prispievať na projekt cez web iDonate. Pôvodný cieľ päťsto eur bol prekonaný štyrikrát, keď presiahol dvetisíc eur.