Spackaná skrášľovacia procedúra, zúfalá dievčina sa obrátila na internet: Potrebujem vašu pomoc

Urob si sám je ten najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ktorý ženy využívajú na skrášľovanie. Niekedy sa ale oplatí investovať a zájsť k profesionálovi.

Presvedčila sa o tom aj čerstvo zasnúbená Beth. Zverejnila video na TikToku, v ktorom poprosila divákov, aby sa jej nesmiali. "Som v šlamastike a potrebujem vašu pomoc!" začala.

Dievčina má už niekoľko rokov svoju rutinu pri farbení obočia. Tentokrát to však nevyšlo podľa jej predstáv. "Už pár rokov si farbím obočie tým istým produktom Just for Men (prípravok na farbenie mužskej brady, pozn. red.). Vždy to bolo v poriadku, dobre?" trvala na svojom. Na videu je totiž vidieť, že okrem obočia má výrazne zafarbenú aj pokožku. Zúfalá Beth sa potrebovala fľakov bleskovo zbaviť. Načasovanie bolo totiž hrozné, o pár dní mala odchádzať na dovolenku.

V snahe zachrániť svoj vzhľad sa snažila zmyť farbu, no neúspešne. Verila, že do druhého dňa bude všetko lepšie. Samozrejme, takto to nefunguje a Beth sa zobudila s rovnakými fľakmi okolo obočia. "Možno je to môj nový imidž," snažila sa žartovať. Pohľad na utrápenú dievčinu nenechal chladných užívateľov TikToku a v komentároch sa nakopili rady. Niektorí odporúčali aplikáciu detského oleja alebo odlučovača na olejovej báze. "Zubná pasta by mala fungovať tiež," pridala sa ďalšia žena.