Mamička použila filter pri fotení sa s dcérkou: Chúďa dieťa! Ľudia jej hneď vyčistili žalúdok

Pozerala len na seba?! Novopečená mamička si zjavne neuvedomila vplyv filtra na svoje bábätko.

Mamička sa chcela pochváliť svojím dieťatkom, no veci nevyšli tak, ako by si možno sama priala...

Tým, že použila filter, s ktorým sa bežne fotí, dcérke úplne zdeformovala tvár - pery dieťaťa vyzerajú ako zobák. Diváci zostali v hystérii po tom, čo žena zverejnila fotku na sociálnej sieti. Tá sa objavila aj na sieti Reddit. "Keď váš tvárový filter spôsobí, že vaše dieťa vyzerá ako vták," napísal niekto k nepodarku.

"No, povedal by som, že je čas odhlásiť sa a ísť spať, ale povedzme si úprimne, po tom, čo som to videl, nemôžem zaspať," napísal jeden z komentujúcich.

Niektorým divákom bolo dieťaťa ľúto. "Buď jej bolo jedno, že jej dieťa na obrázku takto vyzerá, alebo sa na svoje dieťa na fotke ani nepozrela," povedal ďalší diskutujúci. "Kedysi som takých ľudí poznal - robia fotku kvôli sebe, ich potomok je druhoradý, nehľadia, ako vyzerá a čo si o nich ľudia myslia," komentoval tretí.