Vysnívaný pôrod mladej mamičky trval len 4 minúty, priznala, že spravila veľkú chybu: Nerobte to!

Po tomto túži asi každá mamička. Američanka sa na sociálnej sieti podelila o svoj super rýchly zážitok z pôrodnej sály.

Používateľka TikToku Briana Santos zverejnila video, v ktorom otvorene prehovorila o podrobnostiach svojho vysnívaného pôrodu. Mladá mamička len párkrát zatlačila a dieťatko bolo na svete. Zvládla to za neuveriteľné 4 minúty, píše portál news.com.au.

"Ešte som chcela dodať, že som vôbec nemala ranné nevoľnosti a ani sa mi veľmi nezväčšilo brucho," povedala vo videu a dodala, že sa nechce chváliť, no ženy vždy počúvajú len hororové príbehy a tak to chcela zmeniť. "Och áno, a žiadne strie. Presne toto isté prajem všetkým tehotným ženám," pokračovala Briane.

Mladej žene po zverejnení videa závidia mnohé mamičky. Boli zvedavé, či robila počas tehotenstva niečo špeciálne. Briane teda vyšla s pravdou von. Napriek odporúčaniam lekárov išla ako tehotná do vírivky. "Vstúpila som do nej a takmer okamžite som pocítila šialené kontrakcie. Boli sme na dovolenke a naozaj ma to vydesilo," priznáva. V pondelok zašla k lekárovi, no ten ju poslala domov a už v piatok prišlo na svet bábätko. Odborníci nad jej správaním musia krútiť hlavami a s odstupom času s nimi súhlasí aj ona. "Myslím, že sa to stalo kvôli tej vírivke. Nerobte to!" odkázala ostatným mamičkám.

Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva varuje tehotné ženy pred používaním vírivky, pretože to môže byť škodlivé. Vo vírivke alebo saune sa nedokáže telo efektívne ochladzovať potením, píšu na webovej stránke. "To znamená, že teplota vášho tela stúpa. Výrazné zvýšenie telesnej teploty môže byť v tehotenstve škodlivé, najmä v prvých 12 týždňoch." Dodali, že v niektorých vírivkách sa teplota vody šplhá až na 40°C, takže je najlepšie sa im vyhnúť.