Modelka opäť šokuje. Jej sociálne siete sú plné pikantných fotografií, no v septembri sa jej podarilo zaskočiť verejnosť, keď sa "vydala" sama za seba a teraz toto.

Cris Galera bez okolkov priznala, že skúša v posteli fetiš, aby si užila ešte viac potešenia. Najviac sa jej zapáčila technika shibari- zväzovanie sexuálneho partnera povrazmi. Japonská technika pôvodne slúžila na zajatie väzňov alebo ako forma mučenia.

Vyriešiť však musela jeden drobný problém. Na zväzovanie sú potrebný dvaja. Pomoc hľadala u experta. " Požiadala som odborníka na túto techniku, aby ma bičoval. Potešenie, aké sme z toho mali obaja bolo prekvapujúce," vyhlásila, no jedným dychom dodala, že skúsenosť bola zároveň neznesiteľnou. "Veľmi to bolelo. Lano sa mi zarezávalo do nahej pokožky, bolo to neznesiteľné."

O tridsaťtriročnej žene prvýkrát písali zahraničné médiá v septembri, kvôli jej nezvyčajnej svadbe. Pôvodne si myslela, že potrebuje vzťah na to, aby bola šťastná a vyhla sa osamelosti. Po nejakom čase si však uvedomila, že to dokáže aj bez partnera. "Dozrela som a uvedomila som si, že som silná a odolná žena. Vždy som sa bála byť sama, no potom mi došlo, že sa musím cítiť dobre sama so sebou. V tom momente som to chcela osláviť," cituje jej rozhodnutie "vydať" sa za seba portál Daily Star. Na internet zavesila aj fotku v bielych šatách, ktorú si spravila pred katolíckym kostolom v Sao Paule v Brazílii.

Modelka napriek nečakanému kroku nemá núdzu o ponuky na sobáš. Prezradila, že arabský šejk jej pred veľkým dňom ponúkol 365 000 libier, aby si ho vzala.