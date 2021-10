Extrémne potetovaný muž sa pochválil najnovšou ozdobou tela: Uvidíte jeho fotky, budete len krútiť hlavou

Muž je zahalený tetovaniami od hlavy až po päty. Na internete sa podelil o svoj najnovší prírastok ako z hororu.

Používateľovi Instagramu známemu ako Remy trvalo roky, kým si telo pokryl stovkami tetovaní. Končatiny má dokonca úplne čierne, no nevyzerá to tak, že by s tým chcel v blízkej budúcnosti prestať. Na hrudi mu najnovšie pribudli červené pavúčie oči, ktoré dopĺňajú už aj tak desivú ozdobu tela.

Remy má na sociálnej sieti vyše 166 000 sledovateľov, s ktorými sa pravidelne delí o fotografie svojho extrémne potetovaného tela. "K tetovaniu je lepšie pristupovať ako k maratónu a nie šprintu. Vo všeobecnosti sa potom koža lepšie uzdravuje," poradil.

V sérii fotografií ukázal pohľad na svoju hruď s detailným záberom svojho najnovšieho diela. Kanaďan si okamžite mohol prečítať množstvo pochvalných komentárov. "Úžasné, wow," napísal jeden z užívateľov. "Ako tmavý pavúk. Veľmi sa mi to páči kamarát," pridal sa ďalší.