Slovenka sfúkla ženy za to, čo predvádzajú počas jazdy mestskou dopravou: Nie je vám to blbé?!

Bezohľadnosť niektorých žien k ostatným ženám ju donútila prehovoriť.

Často cestuje mestskou verejnou dopravou a nestačí sa diviť, ako reagujú ženy, keď do vozidla nastúpi tehotná žena. Slovenka poukázala na ignoráciu na Priznaniach žien na Facebooku.

"Už dlhšie som rozmýšľala, či sem napíšem alebo nie, ale nedá mi to. ŽENY, že vám nie je blbé, keď sedíte v autobuse a vojde tehotná žena, že sa ani postaviť neviete. Koľkokrát vojdem do autobusu, všetky máte syndróm vykrútených krkov a pozeráte sa zrazu von oknom.

Strašne sa smejem a celý čas sa na vás pozerám, aké ste pohodlné. Inokedy si viete obzrieť na žene aj to, aké má nechty. Chlapov neriešim, ale ženy? Tu nejde o pohodlnosť tehotnej ženy, ale o to, aby jej v autobuse nikto nebuchol omylom do brucha alebo nespadla, keby sa niečo stalo. Veď v sebe nosí život.

Za celé moje tehotenstvo sa postavila iba raz jedna babka, nech si idem sadnúť. Ale ja viem, všetko pramení z výchovy. No prosto musím vás "pochváliť", aké ste ženské. Predtým, ako si našpúlite pery v autobuse do mobilu či ste pekné, si skúste pozrieť, aké ste vo vnútri."