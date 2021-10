Bizarné stravovanie muža je len pre silné žalúdky, veď posúďte sami: Mesačne naň minie stovky eur

Neobvyklé stravovanie muža nie je pre každého. On si ho však nevie vynachváliť.

Weston Rowe (39) žije výlučne zo stravy založenej na surovom mäse, pochutnáva si aj na zvieracích orgánoch vrátane mozgu. Tvrdí, že neobvyklá strava má priaznivé účinky na jeho zdravie. Ako píše portál Daily Star, diétu na báze surového mäsa dodržiava muž z Nebrasky už tri roky a neplánuje s tým prestať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Fyzicky aj psychicky som na tom lepšie ako kedykoľvek v živote,“ povedal a dodal, že napriek varovaniam pred salmonelou sa neobáva jedenia surového kuracieho mäsa. "Zjedol som stovky kíl surového kuraťa a nikdy som sa ani len nepriblížil k tomu, že by som bol chorý.“ Jeho nekonvenčná strava spočíva z hovädzieho mäsa, kuraciny, pečene a ďalších zvieracích orgánov. Všetko nakupuje z miestnych fariem. Okrem mäsa tvoria čast jeho stravy aj čerstvé mliečne výrobky od miestnych dodávateľov a priateľov, ktorí chovajú zvieratá. Nepohrdne ani ovocím.

Weston prešiel na mäsitú stravu potom, ako začal pociťovať mozgovú hmlu a vyvinul sa u neho ekzém. Odvtedy odmieta jesť spracované potraviny a týždenne za svoje jedlo zacvaká 140 dolárov (približne 121 eur), čo považuje za zvládnuteľnú sumu. "Je to adekvátna čiastka peňazí na to, aby ste jedli to najlepšie a najvýživnejšie jedlo na svete," dodal.

A ako vyzerá typické stravovanie Američana počas dňa? Wes väčšinou je dve až tri jedlá denne, príležitostne si dá domácu zmrzlinu ako dezert. "Občas vynechávam raňajky, no keď som hladný, zvyčajne si dám tri alebo štyri surové vajíčka a kúsok ovocia," vymenoval to málo z bezmäsitej potravy, ktorú zje. Obed je zvyčajne najväčšie jedlo dňa. Vtedy si dopraje surové mäso s kúskom nesoleného masla. Ako "prílohu" má opäť surové vajcia a napokon kúsok ovocia. Večera vyzerá dosť podobne. "Príležitostne si dám na večeru aj varené zemiaky, čo je asi jediná vec, ktorú jem tepelne upravenú." Mäso si nedochucuje takmer ničím, tvrdí, že korenie by narušilo jeho chuť.