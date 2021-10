Diane zachránila život transplantácia a čakala ju svadba: Dojme vás k slzám, čo sa udialo počas veľkého dňa

Doslova jej zachránila život. Diana Donnarumma (28) z Buffala podstúpila v minulosti transplantáciu čreva. Chcela sa skontaktovať s darkyňou, ale bolo už neskoro.

Ako informuje Daily Mail, Diana sa dočkala veľkého dňa a plánovala sa vydať za svojho milovaného Conlana Krehera. K oltáru ju sprevádzal Daniel Donnelly ml. Práve jeho dcéra Heather zachránila Diane život. Žiaľ, zomrela v roku 2017 pri autonehode.

Daniel neodprevadil Dianu k oltáru úplne, neskôr ju prenechal jej vlastnému otcovi. Pri tejto príležitosti si vymenili slová plné vďaky. Heather darovala neveste svoje črevo. Diana predtým trpela automatickou dysfunkciou a tento dôležitý orgán jej zlyhal. Zosnulé dievča jej doslova zachránilo život.

Rok po transplantácii mohla Diana osloviť rodinu svojej darkyne. Tá sa mohla rozhodnúť či to prijme alebo nie. Daniel, otec Heather, sa ju rozhodol kontaktovať. Diana sa úplne rozplakala, keď zistila, aká je jeho dcéra úžasná. Chcela sa však o jej živote dozvedieť viac, a tak sa s Danielom stretla osobne. Utvrdil ju v tom, že Heather bola výnimočná osoba, no zomrela krátko pred vlastnou svadbou. Keď sa dozvedela, že nemal tú možnosť odprevadiť svoju dcéru k oltáru, chcela mu to vynahradiť. S malou dušičkou sa ho spýtala, či by si to nechcel skúsiť s ňou a na túto ponuku prikývol.

Akonáhle ju zbadal vo svadobných šatách, rozplakal sa. Bol to tak silný moment, až začali tiecť slzy aj Diane. „Heather mu tak chýba a bojuje s bolesťou z jej neprítomnosti. Povedal, že bol poctený, že ma môže sprevádzať uličkou, a je šťastný, že má teraz ďalšiu dcéru," povedala čerstvá pani manželka. „Dúfam, že si ľudia uvedomia silu darovania orgánov. Bez Heatherinho rozhodnutia by som tu dnes nebola. Smrť je tragédia, ale transplantácia je svetlom krásy uprostred tejto tragédie," povedala Diana. Verejnosť zároveň vyzvala, aby tento problém brali vážne, pretože niekomu to skutočne dokáže zachrániť život.