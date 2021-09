Slečna si sama zafarbila obočie: Uvidíte výsledok a nebudete vedieť či sa smiať, alebo ju ľutovať

Tak toto nedopadlo podľa jej predstáv. Domáce skrášľovacie procedúry môžu byť ošemetnou záležitosťou, najmä ak sa jedná o farbenie.

Mladá žena si to vyskúšala na vlastnej koži, keď si chcela zafarbiť obočie. Výsledok bol prinajmenšom desivý. Libby zverejnila video z domácej úpravy obočia na sieti TikTok. Keď sa uvidela, ostala v šoku.

Farbu naniesla prehnane horlivo a tak skončila s veľkými hnedými fľakmi okolo obočia. Na záberoch je vidieť, ako sa Libby zúfalo snaží farbu zotrieť, no neúspešne. V popisku vysvetlila, že farbu nechala pôsobiť príliš dlho.

Jej príspevok si pozrelo takmer 100 000 ľudí a tisíckam sa páčil.V komentároch sa ukázalo, že Libby zďaleka nebola jediná, ktorá sa v tejto situácii ocitla. "Neutieraj si to. Ja som to tak silno drhla detskou vlhčenou utierkou, až som si spôsobila popáleniny haha, " stálo v jednom komentári. Osud krásky komentujúcim nebol ľahostajný a ponúkli jej rady. "Tiež sa mi to stalo. Farbu sa mi podarilo odstrániť micelárnou vodou a vatovými tampónmi," citoval užívateľa portál The Sun.

"Možno to nie je najlepší nápad v okolí očí, ale na odstránenie farby pri vlasoch používam dezinfekčný prostriedok na ruky alebo odlakovač na nechty," pridal sa ďalší. Libby dostala aj tip do budúcna, aby sa podobnej katastrofe vyvarovala. "Okolo obočia si nanes vazelínu. Potom sa ti nezafarbí koža."