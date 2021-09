Sused zle pochopil jej prezliekanie pri okne, žena si teraz nevie rady: Erotickým činom ju úplne rozhodil

Žena sa ocitla v divnej situácii a sama si nevie rady. S dilemou sa preto obrátila na užívateľov stránky Reddit.

Žena sa presťahovala pred rokom do nového bytu. Má však smolu, susedia vo vedľajšom bytovom komplexe majú výhľad priamo do jej spálňového okna . "Nie je to príliš blízko, ale dosť na to, aby ste cez okná videli ľudí," cituje jej slová portál Daily Star. V príspevku ďalej priznala, že nie je práve človek, ktorý dbá na zastieranie závesov, keď sa napríklad prezlieka a tu vznikol kameň úrazu. "Som si celkom istá, že počas roka ma susedia videli nahú už viackrát. Nerobím to úmyselne, ale je mi jedno, či ma niekto vidí, pretože je to len ľudské telo," dodala.

Jej sused však na situáciu nemá rovnaký názor. "Zobral to osobne a včera večer spravil niečo, o čom neviem, čo si mám myslieť," začala. Muž, ktorý býva presne oproti jej spálne, sa postavil k svojmu oknu a vtedy to začalo byť šteklivé. "Nadviazali sme na chvíľku očný kontakt a potom sa zrazu začal vyzliekať. Stále pri tom na mňa pozeral. Vôbec ho nepoznám, takže som bola prekvapená,"vysypala zo seba. V prvom momente si myslela, že sa len prezlieka, no rýchlo jej došlo, že muž pre ňu robí striptíz.

"Úprimne neviem, čo si o tom mám myslieť, ale je to veľmi nepríjemné a zábavné? Nie som pohoršená, alebo niečo podobné. Len chcem vedieť, prečo mal chuť urobiť niečo také. Nejaké nápady?“ opýtala sa ľudí na názor. "Najbližšie, keď ho uvidíte, s ním nadviažte očný kontakt a začnite sa obliekať. Dajte si na seba veľa oblečenia," stálo v jednom z komentárov. "Flirtuje s vami v nádeji, že spravíte to isté, čo on," napísal ďalší človek. Mnohí dokonca ženu povzbudzovali, aby sa so susedom dala dokopy. „Je pekný, približne vo veku ako vy, dobre upravený a nie je nebezpečný ani strašidelný? Tak prečo nie, možno to môže byť začiatok milostného príbehu.“