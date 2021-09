Ich láska prešla skúškou času! Manželia napodobnili svoje svadobné fotky spred 59 rokov: Uvidíte nevestu, padne vám sánka

Zábery, ktoré zahrejú pri srdci! Karen a Gary (obaja 79) si povedali svoje áno pred päťdesiatimideviatimi rokmi.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Stále zamilovaný pár sa rozhodol krásny míľnik osláviť po svojom a napodobnili pôvodné svadobné fotografie. Nevesta Karen Ryan si dokonca obliekla rovnaké svadobné šaty, aké mala na sebe v ich veľký deň. "Bolo to veľmi emotívne. Ja som bola dosť nervózna, ani neviem prečo," citoval slová učiteľky na dôchodku portál Metro. Aj po rokoch sa Karen podlamovali kolená, keď uvidela manžela." "Vyzeral úžasne, presne ako pred 59 rokmi," dodala.

O to, aby Gary a Karen vyzerali rovnako krásne ako v deň svadby, sa postarala manželka ich syna a vnučka. " Bolo to úžasné. Vyzerala nádherne. Do očí sa mi tlačili slzy," zhodnotil ich prácu veterán leteckých síl. Manželia si fotenie nesmierne užili. "Bol som úprimne prekvapený, ako dobre to odzrkadľuje naše fotky spred 59 rokov,"pochválil Gary prácu nevesty a vnučky.

Dvojica sa prvýkrát stretla v škole. Karen uvidela Garyho hrať v školskej hre. V roku 1956 išli na prvé rande a o šesť rokov neskôr svoju lásku spečatili v americkom Pocatelle. Svadba ich stála 500 dolárov. "Bola to jednoduchá ceremónia. Pozvali sme ale veľa ľudí. V kostole ich bolo asi päťsto, k tomu päť družičiek a päť družbov, dievčatko s kvetmi a nosič prstienkov. Po obrade sme šli do suterénu a dali sme si koláč a punč," zaspomínala na svadobný deň Karen. Priznala, že najdrahšou položkou boli jej šaty.

Aké bolo obliecť si ich opäť po 59 rokoch? "Nemohla som uveriť, že mi stále sedia. Boli v perfektnom stave. Jediné, čo im chýbalo bola veľká krinolína." Od svadby sa ich rodina rozrástla o dve deti a 5 vnúčat. Manželia ešte nevedia ako oslávia 60.výročie sobáša. Pre mladé páry majú však užitočné rady na dlhoročný vzťah. "Nikdy nechoďte spať nahnevaní, vždy sa bozkávajte a líčite sa,“ znelo posolstvo od Karen. "Všetci máme problémy, pomáhajte si a vždy tam buďte jeden pre druhého," doplnil manželku Gary.