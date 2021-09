Z nuly na vrchol: V 17 rokoch bol bezdomovec, teraz je z neho milionár! Pre mladých má jasný odkaz

Famózny životný príbeh. Podnikateľ, ktorý sa roky potĺkal svetom bez práce a domova, prezradil, ako sa vďaka talentu z detstva stal milionárom.

Ako uvádza portál Mirror, 23-ročný Harry Sanders z Austrálie strávil svoje tínedžerské obdobie na gauči. Z domu odišiel, keď mal len 17 rokov po tom, ako sa jeho rodičia rozviedli.

„Nikto neočakáva, že sa stane bezdomovcom, ale ja som nepochádzal z bohatého prostredia a niekedy, keď výplatou zaplatíte šek, môže sa stať niekoľko malých vecí a je to,“ opísal svoje problémy Harry. Jediné, čo v tom čase mal, bola spoločnosť StudioHawk, ktorá sa zaoberala SEO. Ide o skratku pre optimalizáciu webu vo vyhľadávačoch. StudioHawk mladý tínedžer založil z nudy ešte počas strednej školy.

Harry povedal, že vyrastal „na drobnostiach“ na webových stránkach a svoju vášeň pre SEO objavil pri práci na čiastočný úväzok v agentúre. Začal zadarmo pracovať na budovaní kontaktov a všetok čas mimo školy venoval svojmu talentu z „úplnej nutnosti“. Harry mal starý školský notebook a „lacný vyradený telefón“ a keď bol úplne na mizine, zamieril do miestneho útulku pre bezdomovcov, kde mal k dispozícii Wi-Fi a elektrinu.

Trvalo rok, kým mal Harry dostatok peňazí na presťahovanie sa do domu, kde žili aj ďalší ľudia. Počas prvého roku povedal, že mal šťastie, že zarobil 30-tisíc dolárov (25-tisíc eur), pričom jeho zisk bol 6-tisíc dolárov (5-tisíc eur). V roku 2019 však spoločnosť StudioHawk zdvojnásobila svoje príjmy a Harry sa podľa jeho slov vydal na „bláznivú cestu“.

„Prejsť z ničoho na toto bola bláznivá jazda a je také neskutočné dostať sa do lietadiel a robiť všetky tieto veci, keď nie tak dávno som sa doslova pokúšal naškrabať 10 dolárov, aby som mal na jedlo," dodal. Milionár však tvrdí, že nič nepovažuje za samozrejmosť. „Som človek, ktorý to vyskúšal a malo by to urobiť viac ľudí. Ostatní mladí ľudia tam vonku môžu robiť to isté. Nie som výnimočný, nie som žiadny bláznivý génius,“ ukončil svoje rozprávanie Harry.