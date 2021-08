Ako to robí? Matka s dcérou vyzerajú ako sestry: Neuhádnete, aký je medzi nimi vekový rozdiel

Ľudia ich často považujú za sestry. Niet sa čomu čudovať. Málokto by tipoval, že krásna žena je už mamou 20-ročnej dcéry.

Lauren Marsden a jej mama Cheryl Jarvis (41) neustále počúvajú, že vyzerajú ako sestry. Dvojnásobnej mamičke z Bradfordu tieto slová lichotia a jej dcéra ich počúva tiež rada.

Ako si dokázala Cheryl udržať tak mladý vzhľad? Portálu The Sun prezradila, že za to vďačí prísnemu fitness režimu. "Cudzí ľudia nedokážu uveriť tomu, že som mama Lauren. Vždy sú v šoku. Lichotí mi to a je príjemný pocit počúvať, že vyzerám mlado," priznala projektová manažérka. Dodala, že sa na tom podieľa aj dcéra, ktorá jej dáva módne rady a ukazuje jej, aký make-up by si mala kúpiť.

Cheryl na svojej postave začala makať pred dvomi rokmi. Odvtedy si s Lauren dokonca požičiavajú aj oblečenie. "Vstávam o piatej, aby som si zacvičila. Cvičím päťkrát týždenne," prezradila o svojom tvrdom režime. Svoje poznatky si nenecháva pre seba a pomáha aj iným ženám s tréningovým programom. "Fitness nemusí byť len o hodinách na bežiacom páse a jedení šalátu. Ja mám vyváženú stravu a cez víkend vypijem príležitostne pohár prosecca."

Otvorene priznala, že s udržaním mladistvého vzhľadu si dopomohla aj botoxom. Okrem toho používa už 20 rokov rovnakú značku kozmetických produktov. Cheryl a Lauren nie sú len mama a dcéra, ale aj najlepšie kamarátky. "Máme fantastický vzťah. Hovoríme si všetko," uzavrela.