Mamička schudla počas tehotenstva takmer 50 kíl: Nie je jej čo závidieť, prešla si peklom

Počas tehotenstva trpela rovnakou chorobou ako vojvodkyňa Kate. Stav mamičky bol natoľko vážny, že zvažovala radikálny krok.

Michelle Stevens (33) schudla počas tehotenstva takmer polovicu svojej hmotnosti.Mamička zvracala aj 50-krát za deň, píše portál Mirror.

Tehotenstvo so synčekom Olliem by nemohla nazvať inak ako hororové. Kvôli brutálnej tehotenskej chorobe schudla takmer 50 kilogramov. Neustála nevoľnosť ju trápila už od štvrtého týždňa. Bola taká vysilená, že dokonca zvažovala ukončenie tehotenstva, po ktorom tak veľmi túžila. Deväť mesiacov takmer nemohla jesť ani piť a bola nespočetnekrát hospitalizovaná.

Podľa lekárov išlo o najhorší prípad, aký kedy videli. S odstupom času Michelle hovorí, že za Ollieho to všetko stálo. "Choroba bola prvou indikáciou, že som tehotná. Začala v štvrtom týždni a potom sa to len zhoršovalo a zhoršovalo. Buď som bola v nemocnici alebo pripojená na infúziu. Bez nej by som bola úplne podvyživená a dehydrovaná," prehovorila o tehotenstve trojnásobná mama zo Saltdean.

Michelle priznala, že by dala všetko za to, aby mala normálne tehotenstvo. Pokojne by sa zmierila aj so svojou váhou. "Stále mám problémy so žalúdkom. Pred tehotenstvom som chcela trochu schudnúť, no toto som určite nemala na mysli," dodala.

S manželom Gavinom (39) majú okrem najnovšieho prírastku aj dve staršie deti, Joshuu (11) a Sarah (13). Ollie sa narodil cisárskym rezom 4. júna 2020. Rodina to však ešte nemala vyhraté. Chlapčekovi zlyhávali pľúca a museli ho previesť na jednotku intenzívnej starostlivosti. Po 10 dlhých dňoch mohli ísť konečne spolu domov.