Žena prišla o svojho priateľa: Fotky z dovoleniek, na ktoré chodí sama, trhajú srdce

Zostala sama, no žiť naplno bez svojej lásky neprestala!

Margaret Williiams (30) z Tennessee prišla tragicky o svojho milovaného priateľa, ktorý sa predávkoval opioidmi.

Hoci svoju lásku stratila fyzicky, jej srdce stále patrí Justinovi. Margaret totiž cestuje do národných parkov USA aj s fotkou priateľa, ktorú má zarámovanú, aby mu ukázala pamiatky, ktoré on už nikdy neuvidí...

Margaret si tak urobila fotografiu s Justinom v parkoch v Arizone, Utahu, Montane, Wyomingu, Ohiu a Južnej Dakote a zastavila sa aj v Maine, Kentucky a New Yorku. Zdravotná sestra hovorí, že keď vezme na svoje cesty aj jeho fotografiu, má pocit, akoby ukazovala svojmu zosnulému priateľovi krásne miesta, ktoré by aj on ocenil. "Najsmutnejšie na tom je to, keď sama pozorujem nádherné miesta, o ktorých viem, že by ho ohromili," hovorí žena, ktorá zaujala médiá svojím srdcervúcim gestom.