Ženích pokazil najdôležitejšiu chvíľu: To, čo spravil by väčšina neviest nepredýchala, ľudia jej radia rozvod

Video zo svadby zaplavilo TikTok a médiá. Ako mohol toto ženích spraviť?

Taylor Loren sa štyri roky po svadbe rozhodla podeliť o moment, ktorý by väčšina neviest nepredýchala. Mala to byť emotívna chvíľa, no ženích to pokašlal na plnej čiare. Keď k nemu prichádzala krásna nevesta, vybral z vrecka telefón a kontroloval oznámenia.

"Bol to najdôležitejší a najemotívnejší okamih nášho života - a môj manžel urobil tú najromantickejšiu vec...skontroloval si mobil," napísala Taylor k videu, ktoré zverejnila na TikToku.

Jej príspevok si pozrelo už viac ako 2,3 milióna ľudí, píše portál Metro. Komentujúci sa rozdelili do dvoch táborov. Jedna časť ženícha obhajovala a druhá kritizovala. "Rozvod," napísal nejeden užívateľ. "Obrátila by som sa a odišla," pridala sa ďalšia komentujúca. "V tom okamihu by som zrušila svadbu," stálo v inom príspevku. Druhá časť tvrdila, že to bola len nervózna reakcia, alebo mohol mať v mobile napísaný sľub.

Taylor sa svojho manžela, za ktorého je stále vydatá, zastala. "Bol strašne nervózny! Mne to prišlo vtipné," napísala. Zvedavosť jej nedala a manžela sa opýtala, čo bolo dôležitejšie ako prebiehajúca svadba. "Kryptomeny nikdy nespia," znela jeho odpoveď.