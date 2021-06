Majiteľ je nadšením bez seba, v stene hostinca objavili časovú kapsulu: Aha, čo obsahovala

Prekvapenie v stene. Majiteľ hostinca nemohol pri renovácii uveriť vlastným očiam.

Toby Brett vlastní podnik v meste Radstock. Nedávno sa rozhodol rekonštruovať a v stene pritom objavil časovú kapsulu aj s listom z roku 1973. Ako píše portál The Sun, muž neodolal a nález otvoril.

Kapsula bola plná mincí a známok, bol v nej aj cenník z roku 1971, historické podpivníky i výplatná páska. V balíčku sa nachádzal aj lístok, ktorý napísal E. Pockson 13. júla 1973. " Súčasnému vlastníkovi od bývalého vlastníka, veľa šťastia," stálo v odkaze. Z druhého listu vyplynulo, že pán Pockson bol v minulosti hostinský v krčme a pred piatimi desaťročiami vykonal na budove „zásadné zmeny“. Bývalý majiteľ dokonca vložil do balíčka aj svoj občiansky preukaz.

Toby vlastní hostinec 11 rokov. " Bolo to príjemné prekvapenie. Sú tam skutočne zaujímavé veci. Bolo celkom vtipné vidieť cenník pivovaru Wadworth z roku 1971.Nakupujeme od nich dodnes," dodal majiteľ podniku. Pokladom, ktorý objavil sa môžu pokochať všetci návštevníci. Obsah časovej kapsule totiž pripevnil na nástenku a vystavil ho v hostinci. "Páči sa mi, že myslel na budúcnosť a na to, kto by mohol balíček nájsť," priznal s obdivov.