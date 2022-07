Považuje sa za mutanta a pravidelne si istú časť tela odsekáva: Nechutné, čo skladuje v pohári

Hadí muž Nicolò prvýkrát zavítal k tatérovi, keď mal 18 rokov. Teraz má 27 a pýši sa tetovaniami, ktoré pokrývajú 70 % jeho tela. V perách má dva rozťahovacie piercingy, tunely v ušiach, narezaný jazyk a „rohy“, ktoré si dal implantovať pod kožu. A nielen to.

Ako uvádza portál LADbible, 27-ročný Nicolò Saverino z talianskeho mesta Aprilie o sebe hovorí, že je „mutant“. Okrem toho, že svoje telo zmenil na nepoznanie, začal si odsekávať kúsky z uší, ktoré si skladuje v pohári. Nicolò však nekončí a pevne verí, že jedného dňa nebude mať na svojom tele ani kúsok pokožky, na ktorej by chýbalo tetovanie.

„Míňam na to peniaze len preto, lebo rád na svojom tele robím zmeny a rád prijímam nové výzvy. Krásu vidím v hrôze,“ priznal hadí muž Nicolò pre agentúru Jam Press a dodal, že nechce nikoho kopírovať, chce byť originál.

Jeho netradičný vzhľad vyvoláva u cudzích ľudí zmiešané pocity. Tvrdí, že negatívne komentáre sa ho určite nedotknú, pretože ľudia, na ktorých mu záleží, ho podporujú. „Počas dospievania som čelil mnohým problémom a musel som prekonať toľko prekážok, ktoré má doviedli k zmene vzhľadu. Vychovávala ma moja stará mama a dedko. Mama nebola súčasťou môjho života,“ spomína na svoje dospievanie Nicolò.

„Mnoho ľudí môj vzhľad chváli hlavne pre to, že sa môžem slobodne vyjadrovať prostredníctvom môjho skvostného umenia,“ pochválil sa a jedným dychom dodal, že sa musí potýkať aj s urážlivými komentármi, avšak naučil sa ovládať sa a nechať to plynúť. „Niektorí ľudia sa príliš sústredia na to, aby druhých zbavili pozitivity,“ dodal.

Nicolò chce, aby jeho extrémna premena povzbudila ostatných k tomu, aby boli sami sebou a prejavili svoje pocity. „Život môže byť pokrútený a väčšinou aj veľmi ťažký. Ale oplatí sa ho žiť. Buďte spokojní sami so sebou a slobodne sa vyjadrujte. Máte len jeden život, a tak ľúbte, koho len chcete. Vždy majte odvahu ísť ďalej a súčasne zostaňte pokorní a prejavujte všetkým úctu,“ ukončil svoje rozprávanie hadí muž Nicolò.