Najstaršia česká herečka oslávila 100. narodeniny: Manžel ju opustil kvôli pyšnej princeznej, srdce si liečila v Nórsku!

Najstaršia česká herečka Alexandra Myšková oslávila začiatkom apríla 100. narodeniny! Ako píše Blesk, po rozvode s manželom odišla aj so synom Martinom (72) do Nórska, kde už zostala.

Jej manžel Vladimír Ráž († 77) sa pri natáčaní Pyšnej princeznej v roku 1952 zamiloval do kolegyne Aleny Vránovej (89), hoci bol ženatý s Alexandrou. Tú následný rozvod zobral natoľko, že pri vhodnej príležitosti utiekla do Nórska. „Tušila som, že nezostane len môj, ale prišlo to dosť skoro,“ cituje herečku český Blesk s tým, že do Nórska odišla na divadelnú výmenu. Potom prišla ponuka, aby sa stala hosťujúcim pedagógom pre budúcich nórskych hercov. Prijala to a v Prahe ju uvoľnili. Keď si chcela pobyt predĺžiť, musela porušiť zákon a z odchodu sa tak stala emigrácia.

Späť v Česku

Herečka je momentálne v Česku, kde jej k jubileu Pogratuloval aj herec a moderátor Ondřej Kepka (52). Ten jej odovzdal čestné členstvo v Hereckej asociácii a urobil s ňou rozhovor pre rozhlasový program Mikrofórum, píše český denník. „Pani Myšková sleduje politiku, spoločenské udalosti všetkého druhu a neustále cestuje lietadlom medzi Nórskom a Českou republikou,“ prezradil Kepka o herečke, ktorá dostala medailu od samotného nórskeho kráľa.