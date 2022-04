Hamšík malého futbalistu nevyhodil, na obvinenia reaguje prostredníctvom Nového Času: Ľutujem, že som tú rodinu stretol!

Nič nie je iba čierne alebo biele. Podľa Richarda Hamšíka bol deň, keď sa spolu so synom Marekom stretli s rodinou Gondášovcov, jedným z tých najhorších v živote a ľutujú, že ich majú dodnes na krku. K situácii, čo sa týka podielnictva, sa kvôli sporom, ktoré smerujú na súd, nechcel veľmi vyjadrovať a na údajné ublíženie ich synovi Jakubovi má iný názor ako druhá strana.

Richard Hamšík, ktorého rodina Gondášovcov obvinila kvôli sporom v biznise z osobnej pomsty ich synovi Jakubovi, si tiež nedával servítku pred ústa a k obvineniam sa vyjadril prostredníctvom Nového Času.

„Bol to najhorší deň, keď sme sa s Marekom s touto rodinou stretli. K situácii ohľadom Bounce Parku sa nebudem vzhľadom na to, že Gondášovci to dotiahli až k právnikom a pred súd, veľmi vyjadrovať, pretože nechcem mariť súdne spory. Poviem len jednu vec, keď vám niekto bezúročne požičia 1,7 milióna eur a druhá strana si neplní záväzky, tak žiadame vzdanie sa 50-percentného podielu. Verím v slovenské súdnictvo a pravda sa napokon ukáže. A čo sa týka futbalu, Gondášovci vedia veľmi kvetnato opisovať situácie, ako je ublížené ich synovi. Aj oni týmto medializovaním ubližujú môjmu synovi a je to teda ruka v ruke. Nemôžeme mať predsa v klube chlapca, ktorého rodičia sa chcú súdiť s mojím synom. Ale v konečnom dôsledku som ho z klubu nevyhodil, rodičom som mailom oznámil, že sa môže naďalej pripravovať s U-15 B a od 1. 7. 2022 s ním klub neráta a môže si bezplatne hľadať nové pôsobisko,“ povedal Richard Hamšík.